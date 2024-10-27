Süper Lig'de Antalya derbisi! Alanyaspor - Antalyaspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de Antalya derbisi! Alanyaspor - Antalyaspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında iki Antalya ekibinin mücadelesi için nefesler tutuldu. Alanyaspor, Gain Park Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırlayacak. Ev sahibi Alanyaspor topladığı 9 puanla 14. sırada yer edinirken Antalyaspor ise 8 puanla 15. basamakta bulunuyor ve sıçrama yapmak istiyor.

Süper Lig’de çıkış yapmanın peşinde olan iki Antalya ekibi haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Alex de Souza yönetiminde beklenen performansın uzağında kalan Antalyaspor, ligde geride kalan haftalarda sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Alanyaspor’da 9 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor’da kritik mücadele öncesinde takımın en skorer ismi Braian Samudio olurken Sam Larsson ise 3 gollük katkı verdi. Alanyaspor’da ise Sergio Cordova ve Loide Augusto performansıyla dikkat çekti.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, 10’uncu hafta mücadelesinde Alex de Souza’nın çalıştırdığı Antalyaspor’u ağırlayacak.

Alanyaspor - Antalyaspor mücadelesi 27 Ekim Pazar günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR'DA İKİ EKSİK

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Furkan Bayır ile sarı kart cezalısı Jure Balkovec, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'da ise sakatlıkları olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz, maçta görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DE 17. RANDEVU

Antalyaspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Antalyaspor 25 gol atarken, Alanyaspor ise 19 golle karşılık verdi.

Son Haberler
Lastikçide çıkan yangın korkuttu! Dumanlar tüm binayı sardı
Lastikçide çıkan yangın korkuttu! Dumanlar tüm binayı sardı
Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı
Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı
Yusuf Dikeç bu defa şampiyonluğu kutladı! Milli Takım Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Yusuf Dikeç bu defa şampiyonluğu kutladı! Milli Takım Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!
Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!
Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar
Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar