Süper Lig'de Antalya derbisi! Alanyaspor - Antalyaspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de çıkış yapmanın peşinde olan iki Antalya ekibi haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Alex de Souza yönetiminde beklenen performansın uzağında kalan Antalyaspor, ligde geride kalan haftalarda sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Alanyaspor’da 9 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor’da kritik mücadele öncesinde takımın en skorer ismi Braian Samudio olurken Sam Larsson ise 3 gollük katkı verdi. Alanyaspor’da ise Sergio Cordova ve Loide Augusto performansıyla dikkat çekti.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, 10’uncu hafta mücadelesinde Alex de Souza’nın çalıştırdığı Antalyaspor’u ağırlayacak.

Alanyaspor - Antalyaspor mücadelesi 27 Ekim Pazar günü saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR'DA İKİ EKSİK

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Furkan Bayır ile sarı kart cezalısı Jure Balkovec, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'da ise sakatlıkları olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz, maçta görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DE 17. RANDEVU

Antalyaspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Antalyaspor 25 gol atarken, Alanyaspor ise 19 golle karşılık verdi.