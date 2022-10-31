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Antalyaspor Sivas deplasmanında iki golle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 21:58
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Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti

Antalyaspor Sivas deplasmanında iki golle güldü
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;
4. dakikada ceza yayının gerisinde kazanılan serbest vuruşu Larsson kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda sağına uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda hareketlenen N'Jie, altıpasta müsait durumdaki Yatabare'yi görmek istedi ancak top biraz uzun düşünce kalecide kaldı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Larsson'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak rakip savunmada Erdoğan Yeşilyurt'a çarparak filelere gitti: 0-1.

25. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Larsson'un pasıyla ceza yayı yakınında savunmanın arkasına sarkan Wright, keleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

31. dakikada Antalyaspor Wright ile yine tehlikeli geldi. Fernando'nun uzun oynadığı topla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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