﻿Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Diagne'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında arka direk önünde topla buluşan Colley, kaleci Alperen Uysal'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

9. dakikada Kouassi'nin ceza alanı içinden şutunda kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Colley'in ceza sahası sağ çaprazdan pas verdiği Diagne, iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 0-2.

23. dakikada Colley'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda, kaleci Alperen Uysal topu kurtardı.

33. dakikada Nakajima'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda, kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Wright, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 1-2.

41. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando'nun sol köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortayı kesen Diagne, topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Güray Vural, sert ve düzgün vuruşla kaleci Viviano'nun solundan topu filelere gönderdi: 2-2.

45+2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Veysel Sarı, kafa vuruşuyla topu kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.

Antalyaspor 4.golü 84.dakikada buldu. Güray Vural kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuç sonrası Antalyaspor puanını 16 yaparak 9. sıraya yükselirken, Karagümrük 12 puanla 13.sırada kaldı.

Öte yandan, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda iki hafta önce otomobilin çarptığı scooterda hayatını kaybeden lise öğrencileri Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın fotoğrafları ile "Sizi unutmayacağız" yazısı, maç öncesi stadın dijital ilan panosuna yansıtıldı.