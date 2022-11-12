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Galatasaray'ın Başakşehir 11'i belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor. İşte 11'ler...

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:54
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Süper Lig'de Başakşehir - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray'ın Başakşehir 11'i belli oldu
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Başakşehir:  Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray:  Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rachica, Mertens, Kerem, Icardi

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