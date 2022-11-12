Galatasaray'ın Başakşehir 11'i belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rachica, Mertens, Kerem, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rachica, Mertens, Kerem, Icardi
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