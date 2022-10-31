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İstanbul'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırlıyor. İşte maçın 11'leri...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:05
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Süper Lig'de Başakşehir ve Giresunspor'un ilk 11'leri belli oldu

İstanbul'da 11'ler belli oldu
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Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Duarte, Caiçara, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Serdar, Mounir, Keny

Bitexen Giresunspor: Onur, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Sergio, Görkem, Borja, Bajic

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