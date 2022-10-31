İstanbul'da 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Duarte, Caiçara, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Serdar, Mounir, Keny
Bitexen Giresunspor: Onur, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Sergio, Görkem, Borja, Bajic
Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Duarte, Caiçara, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Serdar, Mounir, Keny
Bitexen Giresunspor: Onur, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Sergio, Görkem, Borja, Bajic
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