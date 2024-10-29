Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Kulüp açıklaması sonrası herkes şok oldu

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Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Kulüp açıklaması sonrası herkes şok oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un üst üste aldığı galibiyetler sonrası toparlanması beklenirken, kulüpten yapılan açıklamayla Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON TAKIMI DEVRALDI

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İLK ADAYLAR BELLİ OLDU

Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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