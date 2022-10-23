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Beşiktaş Hatayspor karşısında galibiyet peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:02
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Süper Lig'de Beşiktaş Hatayspor'a konuk olacak

Beşiktaş Hatayspor karşısında galibiyet peşinde
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Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

RACHID GHEZZAL KADRODA YOK

Yarın oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.

Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

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