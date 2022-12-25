Gaziantep'te Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Güneş'ten sürpriz tercih

İşte Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i;
Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Nkoudou, Gedson, Cenk, Weghorst
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou
İşte Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i;
Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Nkoudou, Gedson, Cenk, Weghorst
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou
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