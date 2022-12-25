25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep'te Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Güneş'ten sürpriz tercih

Gaziantep'te Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Güneş'ten sürpriz tercih

Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:02
Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'i belli oldu

Gaziantep'te Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Güneş'ten sürpriz tercih
+
Aa
-

İşte Beşiktaş'ın Gaziantep 11'i;

Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Nkoudou, Gedson, Cenk, Weghorst

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
5
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.