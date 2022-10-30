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Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz

Beşiktaş, Süper Lig'in 11.haftasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. İşte 11'ler...

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:59
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ümraniyespor 11'i belli oldu

Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz
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Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele, Cenk, Weghorst

HangiKredi Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Eser, Onur, Serkan Göksu, Durel, Sackey, Geraldo, Del Valle, Umut

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