Süper Lig'de 'birlik' beraberlik haftası

Süper Lig'de bu hafta oynanan 8 maçın beşi 1-1'lik skorlarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günü 8 maç oynandı. Haftanın son maçında Galatasaray, yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Bu haftaki 8 mücadelenin beşi aynı skorla tamamlandı.

Antalyaspor-Kayserispor, Trabzonspor-Gaziantep FK, Başakşehir FK-Alanyaspor, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları 1-1 beraberlikle sona erdi.

Diğer maçlarda ise Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0; Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 ve Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

