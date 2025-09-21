Süper Lig'de 'birlik' beraberlik haftası

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günü 8 maç oynandı. Haftanın son maçında Galatasaray, yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Bu haftaki 8 mücadelenin beşi aynı skorla tamamlandı.

Antalyaspor-Kayserispor, Trabzonspor-Gaziantep FK, Başakşehir FK-Alanyaspor, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçları 1-1 beraberlikle sona erdi.

Diğer maçlarda ise Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0; Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 ve Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.