Süper Lig’de bugün 2 maç var: Beşiktaş zorlu deplasmana çıkacak

Süper Lig’de 23. hafta bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Günün açılış maçında Kayserispor kendi evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Bu sezon sadece 3 galibiyet alabilen Kayserispor, Süper Lig’de en az galibiyet aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Öte yandan 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Konyaspor, üst üste 2 maçtan 3 puan alarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Kayserispor topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 24 puan toplarken 14. sırada haftaya girdi. Yeşil-beyazlılar, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Çağdaş Altay’ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını Anıl Usta ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Melih Kurt görev alacak.

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Günün merakla beklenen maçında ise Beşiktaş, Sivasspor’a konuk olacak. Ligde çıktığı son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda 3 puan alarak yeniden çıkışa geçmek ve ligi üst sıralarda bitirme iddiasını güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.



Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor. Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.



Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile.