Süper Lig’de bugün 4 kritik maç var: Düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor

Süper Lig’in 26. haftası 4 mala sona erecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Gaziantep FK, Eyüpspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibinin 29 puanı bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 12 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda kalesinde 6 gol gören Gaziantep Futbol Kulübü, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda savunmadaki 3 isim; Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ ise kart görmeleri halinde ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.

Ligde oynadığı 24 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takımda, Antep deplasmanı öncesi cezalı ve kart sınırındaki oyuncuların fazlalığı ise dikkati çekiyor. Arda Turan'ın ekibinde Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Robin Yalçın mücadelede forma giyemezken, Prince Ampem, Halil Akbunar ve Emre Akbaba sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Ndiaye, Lungoyi, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Halil, Okereke.



ikas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre, Ampem, Thiam.

TRABZONSPOR, KONYASPOR’A KONUK OLACAK

Saat 16.00’da başlayacak diğer mücadelede Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 3 paun mücadelesi verecek. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nü sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, Tümosan Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Bordo-mavililer'de Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Tümosan Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ev sahibi Tümosan Konyaspor ise üç maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bellona Kayserispor ve Reeder Samsunspor'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, geçen haftayı ise Net Global Sivasspor beraberliği ile kapatmıştı.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Danylo Sikan, Banza.

AVRUPA KUPALARI İÇİN KRİTİK MAÇ

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik maç bu akşam İzmir’de oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak maçta Göztepe Samsunspor’u konuk edecek. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

İç sahada oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 berbaerlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, sezonun korkulan deplasmanlarından biri konumuna geldi. Öte yandan topladığı 35 puanla 6. basamakta yer alan İzmir ekibi, ligde oynadığı son dört maçta ise 3 puana ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'deki son dört maçının ikisini kaybeden Reeder Samsunspor ise daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet alması ile dikkat çekiyor. Topladığı 46 puanla lig tablosunda 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Hugo, Dennis, Miroshi, Nielsen, Djalma, Juan, Romulo.

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.

BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR’U KONUK EDECEK

Saat 20.30’da başlayacak diğer maçta ise Başakşehir Sivasspor’u konuk edecek. mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Rams Başakşehir, haftaya 33 puanla 7. sırada girdi. 25. haftayı bay geçen ve Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmaya çalışacak.

Konuk ekip Net Global Sivasspor ise ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan topladı. Lig tablosunda 15. sırada yer alan Sivas temsilcisi müsabakadan 3 puanla ayrılıp küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.