Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak

Süper Lig’in 23. haftasında bugün 4 maçla sona erecek. Günün ilk maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.



Karadeniz ekibi ise 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle 27 puan topladı. Çaykur Rizespor, 23. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

Günün ikinci maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk olacak. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Hwang.



Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

ANTALYASPOR, BAŞAKŞEHİR’İ KONUK EDECEK

Bu akşam saat 19.00’da oynanacak maçlardan birinde Antalyaspor, Başakşehir’i konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Onvo Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.



Akdeniz temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 25 puan topladı.

GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR’U KONUK EDECEK

Saat 19.00’da başlayacak diğer maçta ise lider Galatasaray lig sonuncusu Adana Demirspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından bu karşılaşmada görev yapamayacak. Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.

Öte yandan geçen haftaki Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Metehan, Jelert, Berkan, Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen



Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov