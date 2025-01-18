Süper Lig’de bugün tüm maçlarda yabancı VAR hakemi görevli

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de bugün tüm maçlarda yabancı VAR hakemi görevli

Süper Lig’de bugün oynanacak maçlarda görev alacak VAR hakemleri belli oldu. MHK, bugünkü maçlarda görev alacak hakemlerin tamamının yabancı olduğunu duyurdu.

Süper Lig’de dünkü Hatayspor-Galatasaray maçı ile yeniden başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması bugün de devam edecek. MHK’nin açıklamasına göre, bugünkü maçların tamamında yabancı hakemler görev alacak.

İşte bugünkü maçlarda görev alacak yabancı VAR hakemleri:

Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros

Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg

Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.

Son Haberler
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu