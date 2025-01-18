Süper Lig’de bugün tüm maçlarda yabancı VAR hakemi görevli

Süper Lig’de dünkü Hatayspor-Galatasaray maçı ile yeniden başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması bugün de devam edecek. MHK’nin açıklamasına göre, bugünkü maçların tamamında yabancı hakemler görev alacak.
İşte bugünkü maçlarda görev alacak yabancı VAR hakemleri:
Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/L6vDhLx8a4— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 18, 2025