Süper Lig’de bugün tüm maçlarda yabancı VAR hakemi görevli

Süper Lig’de dünkü Hatayspor-Galatasaray maçı ile yeniden başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması bugün de devam edecek. MHK’nin açıklamasına göre, bugünkü maçların tamamında yabancı hakemler görev alacak.

İşte bugünkü maçlarda görev alacak yabancı VAR hakemleri:

Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros



Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg



Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega



Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.