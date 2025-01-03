Süper Lig’de büyük yarış kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı

Süper Lig’de ikinci yarının perdesi bugün açılıyor. Şampiyonluk yarışında yeni perde bugün oynanacak 2 maçla start alacak.

Günün merakla beklenen maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Büyük bir yönetim krizinden çıkan siyah beyazlılar 13 ayda ikinci defa olağanüstü seçime gitti ve yeni Başkan Serdal Adalı oldu. Adalı’nın başkanlık koltuğuna oturması sonrası ilk maçına çıkacak siyah beyazlılarda iki eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Paulista ve Rashica forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezası sona eren Tayyip Talha ve sakatlığı iyileşen Immobile’nin karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTA 1 DEFA KAZANABİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

ÇAYKUR RİZESPOR 22 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.



Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı.



İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmada sahada olması beklenen muhtemel 11’ler şöyle:

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Ciro Immobile.

ALANYASPOR, KONYASPOR’U KONUK EDECEK

Bu akşam saat 20.00’da başlayacak diğer maçta ise Alanyaspor sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Konyaspor, oynadığı son 4 maçı kaybetmezken Alanyaspor ise evinde oynadığı 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı mücadelede Murat Tuğberk Curbay ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ev sahibi Alanyaspor bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşarken ikinci devreye topladığı 18 puanla 15. sırada giriyor.Konyaspor ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 20 puan toplarken 11. basamakta yer alıyor.

Süper Lig’in 18. Haftasında oynanacak diğer maçlar ve başlama saatleri şöyle:

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor

19.00 Galatasaray-Göztepe

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor