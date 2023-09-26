Süper Lig'de çarşı karıştı! Erteleme maçında yoklar

Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Başakşehir maçlarında bazı oyuncular forma giyemeyecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de çarşı karıştı! Erteleme maçında yoklar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen futbolcular yer alamayacak.
Bugün oynanacak İstanbul-G.Saray karşılaşmasında ev sahibi ekipten 1, Aslan'da ise 4 futbolcu kurala takıldı.
Son gün yetiştirilen Ndombele, Davinson ve B.Münih altyapısından transfer edilen Eyüp Aydın ile Dortmund'dan alınan Gökdeniz Gürpüz bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan da sakatlığı sebebiyle yer almıyor. İstanbulspor'da statüye takılan tek futbolcu Imbula.
Başakşehir'de 5, A.Demirspor'da toplam 10 futbolcu ceza ve transfer statüsü nedeniyle forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Bailly, Gökhan İnler, Tayfur Bingöl forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise Başakşehir karşılaşmasında oynamasına engel bir isim bulunmuyor. Kaynak: Akşam

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