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Medipol Başakşehir Ankara deplasmanında kazandı

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 18:59
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Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir Ankaragücü'nü yendi

Medipol Başakşehir Ankara deplasmanında kazandı
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Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün tek golünü 55'te penaltıdan Tolga Ciğerci kaydederken, Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 81'de Deniz Türüç kaydetti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 17'ye yükseltip 1.sıraya yerleşti. Ankaragücü 4 puanla 16.sırada kaldı.

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