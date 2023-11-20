Süper Lig'de derbi günü. Kadıköy'deki dev maç ücretsiz

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Beşiktaş JK United Payment karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 18:45'te başlayacak, hakem Asen Albayrak yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri ücretsiz olup bilet almak için Fenerbahçe logolu Passolig kart zorunludur.

Geride kalan 10 haftayı 8 galibiyet 2 yenilgi ile tamamlayan sarı lacivertliler 3. sırada bulunurken, siyahbeyazlılar 6 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik ile 5. sırada bulunuyor.