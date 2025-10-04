Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oluyor.

Ezeli rakipler bugün RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi nefesler tutuldu.

İKİ TAKIM DA STADYUMA GELDİ

Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım otobüsleri RAMS Park'a giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI RAMS PARK'TA

Zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarları, maça saatler kala 30 otobüsle RAMS Park'a geldi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona 7’de 7 yaparak başladı ve 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Liverpool’u mağlup ederek tarihi bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, derbiye yüksek moralle çıkıyor.

Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 6 karşılaşmada 12 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi. Son iki maçında Kayserispor’u 4-0, Kocaelispor’u 3-1 yenen Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor.

TARİHİ REKABETTE 135. RANDEVU

Ezeli rakipler Süper Lig tarihinde 135. kez karşılaşacak. Galatasaray’ın 51, Beşiktaş’ın 40 galibiyeti bulunurken 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Sarı-Kırmızılılar'ın 165, Siyah-Beyazlılar'ın ise 143 golü bulunuyor.

GALATASARAY EVİNDE ÜSTÜN

RAMS Park’ta oynanan lig maçlarında Galatasaray’ın 30’a 15 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş’a karşı evinde oynadığı son 5 lig maçını da en az 2 gol atarak kazandı. Bu seride toplam 11 gol bulan Cimbom, bu kulvardaki en uzun galibiyet serisini 2005-2009 arasında 6 maçla yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ SON DÖNEMDE ZORLANDI

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği takım olan Galatasaray karşısında son 9 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki son 8 derbide de galibiyet alamadı (1B 7M). Bu alandaki en uzun galibiyet hasretini ise 1963-1972 arasında 10 maçla yaşamıştı.