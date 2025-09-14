Süper Lig'de dev randevu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri!

Süper Lig'in 5. haftası bugün dev maça sahne olacak. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco yönetiminde ilk maçına taraftarı önünde Trabzonspor'a karşı çıkacak. Yeni transferlerin ilk kez forma giyeceği zorlu karşılaşmada iki takımın da muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwalde, Brown, Fred, İsmail, İrfan Can, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu