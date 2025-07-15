Süper Lig'de Efkan Bekiroğlu kapışması! 3 kulüp birden...

Süper Lig'in başarılı on numaralarından Efkan Bekiroğlu boşa düştü.
Ajansspor'un haberine göre; geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sivasspor'a kiralanan Efkan Bekiroğlu, Ankaragücü ile sözleşmesini bitime 1 yıl kala karşılıklı anlaşarak feshetti.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe'ye önerildiği ifade edildi.
Süper Lig'de bugüne kadar Alanyaspor, Ankaragücü ve Sivasspor formalarıyla toplam 123 maça çıkan Efkan Bekiroğlu toplam 20 gol, 14 asistle oynadı.
Uzaktan şutları ve etkili duran top kullanımıyla dikkat çeken Efkan’ın yeni sezonda hangi takıma imza atacağı merak konusu.