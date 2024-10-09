Süper Lig’de en az sarı kartı Galatasaray gördü

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi. Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı. Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü. Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.

EN ÇOK SARARAN KOZLOWSKI

Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın orta alanda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kozlowski, ligde oynadığı 6 karşılaşmada toplamda 5 sarı kart görerek agresif bir grafik çizdi.

Kozlowski, ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü ve takımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Saborit 3; Ndiaye, Lungoyi, Maxim ve Sorescu ikişer; Ömürcan Artan, Da Silva, Furkan Soyalp, Arda Kızıldağ, Mandouki, Kenan Kodro ile Ertuğrul Ersoy da birer kez sarı kart gördü.

TEK KIZARAN DAUBİN

Sezon başında Fransa 2. lig takımlarından Caen'den transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Quentin Daubin, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında kırmızı kart gördü.

Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu konumunda olan Daubin, devam eden haftalarda hiç süre alamadı.