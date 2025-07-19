Süper Lig'de en çok kazanan savunmacı oluyor! İşte Milan Skriniar'ın maaşı...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yıldız stoper, Kanarya'dan dev bir maaş alacak.

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MILAN SKRINIAR'A 7.5 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

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Slovak oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüplerin anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

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