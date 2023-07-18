Süper Lig'de fikstür çekiliyor. Canlı yayınlayacak kanal belli oldu

Futbolda heyecan başlıyor. Süper Lig'de 20 takımın mücadele edeceği 2023-24 sezonunun fikstür çekimi bu akşam saat 21.30'da.

Süper Lig'de fikstür çekiliyor. Canlı yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig 2023-24 sezonu maçları için nefesler tutuldu.

2022-23 sezonu 28 Mayıs'ta son karşılaşmalarla noktalanmıştı.

Takımlar birbirinden başarılı futbolcuların transferlerini gerçekleştirerek yeni sezona güçlü bir giriş yapma peşinde.

İşte, 2023-2024 sezonu Süper Lig sezon başlangıcı:

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekim töreni bugün Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yaz bahçesinde saat 19:30'da başlayacak açılış konuşmalarının ardından yeni sezonun fikstür çekimi saat 21:30'da yapılacak.

Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler ve futbolcuların yanı sıra sanat camiasından da isimler katılacak." ifadelerine yer verildi.

11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig 2023-2024 sezonunda 20 takım mücadele edecek.

CANLI YAYINLANACAK

19.30'da başlayacak fikstür çekimi beIN Sports ve TRT Spor2dacanlı olarak yayınlanacak.

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