Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor, maçını sarı-kırmızılıların sezon başında Eyüpspor'a gönderdiği Kerem Demirbay da tribünden takip etti. 5 gollü mücadelede son düdüğün çalmasından sonra gurbetçi oyuncunun kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar adeta olay oldu.

İşte Kerem Demirbay'ın o sözleri:

"Kerem nasıl maçtı?"

Kerem Demirbay: Şükür yendik.

"Özledin mi Galatasaray'ı"

Kerem Demirbay: Galatasaray özlenmez mi?

Süper Lig'de forma giyen futbolcu Galatasaray-Samsunspor maçına gitti! 'Şükür yendik' dedi - Resim : 2

ORTALIK YIKILDI

Kerem Demirbay'ın bu cevapları sosyal medyada gündem olmayı başardı. Galatasaray taraftarları, Demirbay'ın bu sözlerini desteklerken, diğer takım taraftarları ise büyük tepki gösterdiler.

GALATASARAY'DA NE YAPMIŞTI?

Galatasaray'da 2 sezon forma giyen Kerem Demirbay, toplamda 76 resmi maça çıkmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 10 da asist üretmişti.

