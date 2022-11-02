Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
5 Kasım Pazar günü saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Öte yandan 36 yaşındaki hakem, ilk kez bir Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.
Süper Lig’de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
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