Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım kaldı

8 haftanın geri kaldığı Süper Lig'de, Kayserispor hiçbir maçtan galip ayrılamayan tek takım oldu.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları dün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Milli maç arasının ardından ligdeki heyecan, 18 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada galibiyet yüzü görmeyen tek takım olarak Kayserispor kaldı.

Sarı kırmızılı takım, 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda ilginç bir istatistik de görüldü.

Kayserispor; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a 4-0'lık skorlarla yenildi.

Sarı kırmızılıların berabere biten maçlarında da aynı skor tabelaya yansındı. Kayseri temsilcisi; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

