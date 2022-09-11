Ümraniyespor bir puanı son dakikada aldı

Üst sıralara tırmanan Gaziantep FK, evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ümraniyespor'u konuk etti.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibinin golünü 59. dakikada penaltıdan Aleksandru Maxim atarken Ümraniyespor'a 1 puanı getiren golü 90.dakikada penaltıdan Antonio Mrsic attı.
Bu sonuçla Gaziantep 12 puana yükselirken, Ümraniyespor 2.puanını aldı. Ümraniyespor'un ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.
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