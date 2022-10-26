Trabzonspor'da şampiyonluk primleri verildi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 38 yıl aradan sonra Trabzonspor camiası, şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibinde teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerinde şampiyonluk primleri verildi. Trabzonspor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme moralleri yükseltti.