Süper Lig'de gelecek sezonun takımları netleşti: 11 şehir mücadele edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de gelecek sezonun takımları netleşti: 11 şehir mücadele edecek

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.

Fatih Karagümrük'ün Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmesiyle önümüzdeki sezon ligde mücadele edecek 18 takım da netleşmiş oldu.

Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.

Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar ve illeri şu şekilde:

İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük

Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor

Ankara: Gençlerbirliği

Gaziantep: Gaziantep FK

İzmir: Göztepe

Kayseri: Bellona Kayserispor

Kocaeli: Kocaelispor

Konya: TÜMOSAN Konyaspor

Rize: Çaykur Rizespor

Samsun: Reeder Samsunspor

Trabzon: Trabzonspor

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