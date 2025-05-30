Süper Lig'de gelecek sezonun takımları netleşti: 11 şehir mücadele edecek

Fatih Karagümrük'ün Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmesiyle önümüzdeki sezon ligde mücadele edecek 18 takım da netleşmiş oldu.
Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.
Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar ve illeri şu şekilde:
İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük
Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor
Ankara: Gençlerbirliği
Gaziantep: Gaziantep FK
İzmir: Göztepe
Kayseri: Bellona Kayserispor
Kocaeli: Kocaelispor
Konya: TÜMOSAN Konyaspor
Rize: Çaykur Rizespor
Samsun: Reeder Samsunspor
Trabzon: Trabzonspor