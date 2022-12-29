Bajic Giresun'a 3 puanı 90+5'te getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep'te Veliu 51.dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1

Giresunspor 90+5'te R. Bajic ile yeniden önde geçti: 2-1

Bu golle birlikte Giresunspor maçı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 19 puana yükselerek 10.sıraya yerleşti. Gaziantep FK 17 puanda 11.sırada kaldı.