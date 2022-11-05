Giresunspor üç puanı üç golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Giresunspor, İstanbulspor'u 3-1 yendi.

17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30.dakikada İstanbulspor'da A.Mehremic ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Campuzano attı takımını öne geçirdi. Giresunspor'da Campuzano, ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden sert şutunu gönderdi ve kaleci müdahele ettiği topu içeriye çeldi ve top ağlara gitti: 2-1

Mejia attı farkı ikiye çıkardı. Giresunspor'da Mejia, ceza sahası dışının hemen önünde sol ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Top sağ alt köşeden ağlarla buluştu: 3-1

İstanbulspor'da Topalli dakika 87'de farkı bire indiren golü kaydetti: 3-2

Bu sonuçla Giresunspor puanını 12'ye çıkartarak 15.sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 8 puanla 18.sıraya geriledi.

Diğer taraftan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de protokol tribününde takip etti.