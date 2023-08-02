Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de görev alacak hakem ve VAR hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler belli oldu.

Yeni sezonda Çağdaş Altay, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Erkan Özdamar, Turgut Doman,, Abdulkadir Bitigen, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Bahattin Şimşek, Dinçer Tonusluoğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Yiğit Arslan, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Zorbay Küçük görev yapacak.

VAR hakemleri ise Emre Malok, Hüseyin Göçek, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Suat Arslanboğa, Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Bülent Birincioğlu oldu.

İşte o hakemler;

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