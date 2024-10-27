Süper Lig'de günün açılış maçı! Gaziantep FK - Konyaspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, bu sezon Trendyol Süper Ligde beklentilerin altında kaldı. Oynadığı 8 karşılaşmadan tek galibiyet alan Selçuk İnan’ın öğrencileri, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplamayı başardı. Gaziantep FK, Konyaspor mücadelesini kazanarak çıkış yakalamayıisterken, Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor’da ise Pedrinho, Aleksic gibi isimlerin performansı dikkat çekti.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Gaziantep FK ve Konyaspor kozlarını paylaşacak.

10. hafta karşılaşmasında Burak Pakkan düdük çalarken mücadele 27 Ekim pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Gaziantep FK - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP DK’DA 3 EKSİK

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, Pazar günü taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.