Süper Lig'de günün programı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de günün programı

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak.

İstenilen sonuçları yakalayamayan Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan topladı. Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 3 beraberlik 12 puana sahip.

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Süper Lig'de günün programı şu şekilde:

  • TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (Saat 17.00)
  • Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Saat 17.00)
  • Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Saat 20.00)
  • Zeconer Kayserispor-Gençlerbirliği (Saat 20.00)

Son Haberler
4 asgari ücret maaş almıyorsan fakirsin!
4 asgari ücret maaş almıyorsan fakirsin!
Futbol yorumcuları Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdi: Defalarca izlesek doyamayız!
Futbol yorumcuları Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdi: Defalarca izlesek doyamayız!
Süper Lig'de günün programı
Süper Lig'de günün programı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü
Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı
Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı