Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak.

İstenilen sonuçları yakalayamayan Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan topladı. Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 3 beraberlik 12 puana sahip.

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Süper Lig'de günün programı şu şekilde: