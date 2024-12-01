Süper Lig’de günün programı

Süper Lig’in 14. haftası bugün 2 maçla devam ediyor. Lider Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonun sürpriz takımlarından biri olan Eyüpspor'u konuk ederken, Çaykur Rizespor ise Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

İcardi'nin yokluğunda Galatasaray, Osimhen ile gol arayışında olacak. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi sürdürmenin peşinde. Sezonun sürpriz takımlarından olan Eyüpspor ise çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Eyüpspor ise Galatasaray deplasmanında puan ya da puanlar alma peşinde olacak. Karşılaşma sat 19.00’da başlayacak.

Maçta sahada olması beklenen muhtemel 11’ler şöyle:

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Sallai, Berkan, Sara, Barış, Mertens Batshuayi, Osimhen

EYÜPSPOR: Berke, Dubois, Dorukan, Claro, Caner, Taşkın, Ampem, Emre Akbaba, Saiz, Halil, Thiam

Günün diğer maçında ise saat 16.00’da Çaykur Rizespor kendi evinde Kayserispor’u ağırlayacak.