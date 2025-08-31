Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe'ye flaş atama

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe'ye flaş atama

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak 4 mücadele ile tamamlanacak. Merkez Hakem Kurulu, bu maçlarda VAR koltuğunda oturacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 4. haftanın pazar mesaisinde VAR hakemleri belli oldu. Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarında görev alacak isimler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İşte günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri;

Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin

Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakamTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

v.jpeg

Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyorNe yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyor

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktıHakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklamaÇaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koyduÇaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

Son Haberler
Kendisinden haber alınamayan adamdan acı haber! Evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan adamdan acı haber! Evinde ölü bulundu
Ankara’da ana su borusu patladı
Ankara’da ana su borusu patladı
Mansur Yavaş'tan TELE1'in karartılmasına tepki
Mansur Yavaş'tan TELE1'in karartılmasına tepki
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle yollarını yeniliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle yollarını yeniliyor
Trafik olmaması büyük şans oldu! Kasalar bir bir yola devrildi
Trafik olmaması büyük şans oldu! Kasalar bir bir yola devrildi