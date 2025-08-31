Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe'ye flaş atama

Süper Lig'de 4. haftanın pazar mesaisinde VAR hakemleri belli oldu. Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarında görev alacak isimler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
İşte günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri;
Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka
Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin
Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan
