Jorge Jesus Şenol Güneş derken şimdi de Fatih Terim gündemde. Nereden çıktı şimdi? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ne oluyor, gençlik devriminin papucu dama mı atılıyor?

12. haftada en çarpıcı skorları Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Beşiktaş Ümraniyespor'u, Fenerbahçe de İstanbulspor'u 5-2 yendi, kısır denilen ligimiz gollerle şenlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'u getirdiğinde göreve şunu söyleyenler az değildi:

- Adam 68 yaşında, ne yapacak bu yaştan sonra?

Zaman şimdilik Koç'u haklı çıkardı, 68 yaşın verdiği tecrübe Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı.

Bunu Beşiktaş izledi. 47 yaşındaki Valerien Ismael'den beklediğini bulamadı, yerine 70'lik Şenol Güneş'i geri çağırdı. Güneş de daha ilk maçında Ismael'in düzenini değiştirdi, ortaya gol canavarı Beşiktaş çıktı.

İki yaşlı kurtun iş başına gelmesi gözleri Galatasaray'a çevirdi. 47 yaşındaki Okan Buruk'un bu tecrübeli kurtlarla başa çıkamayacağı sarı kırmızılı camiada dillendirilmeye başlandı, hazırda duran 69 yaşındaki Fatih Terim'in adı açık açık konuşulmaya başlandı.

Ne olacak, nasıl olacak? Belli ki bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu alınacak kararda büyük etki yapacak.

Geride kalan haftanın sürprizini Antalyaspor yaptı, deplasmanda Sivasspor'u devirmeyi başardı. Başakşehir Giresun'u eli boş gönderirken, Emre Belözoğlu genç hocaların da var olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Fenerbahçe, 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle koltuğunu korudu, Beşiktaş 5-2'lik Ümraniye galibiyetiyle yarışta olduğunu herkese duyurdu.

Galatasaray Karagümrük'ü 2-0 yenerek derbi öncesi moral buldu, Ankaragücü Hatayspor'u dörtlerken camiasını secince boğdu. Kasımpaşa'nın Konyaspor'a direnmesi haftanın kayda geçen skoru oldu, Alanyaspor Gaziantep'i devirerek hayat buldu.

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:



HAFTANIN TAKIMI: ANTALYASPOR

Lige süper başlamıştı, sonrası şaşırttı. Nuri Şahin'in takımına ne olduğunu kimse anlayamadı. Ne oluyor, nereye gidiyor derken soluğu Sivas'ta aldı. Çıkıştaki Sivasspor'u hem de deplasmanda yenmek kolay mı? Yendi. Yenerken de göz açtırmadı. Sahanın her tarafına bastı, haklı bir galibiyet oldu. Geri dönüşünü ilan etti Nuri Şahin, tekrar hoşgeldin.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: BATSHUAYİ (FENERBAHÇE)

Futboldan o kadar çok anlıyor, o kadar çok anlıyoruz ki; ileri geri konuşup duruyoruz! Geçen sezon Beşiktaş'taydı Batshuayi. Ligde 14 gol attı, sayısız pozisyon yakaladı. Kaç topunun direkten döndüğünün sayısı bile tutulamadı. Ama nedense bir kişi kuyuya taş attı, suyun dalgası yayıldı da yayıldı. Kötü futbolcuymuş Batshuayi, gerisin geriye yollandı. Fenerbahçe ne yaptı, gitti aldı. Belçika Milli Takımı'nda bile çoğu kez ilk onbirde oynayan bir santrfor kötü olabilir miydi? Olmadığını da kısa sürede gösterdi, gollerin adamı olarak başrole yükseldi. Karagümrük maçında da müthişti, 3 gol attı, bir de asist yaptı. Beşiktaşlılar ne düşünüyor bilemiyorum ama Fenerbahçeliler ayakta alkışlıyor. Bravo Belçikalı, krallığa koşuyor.



HAFTANIN KARMASI:



GÖKHAN AKKAN (ANKARAGÜCÜ)



GUSTAVO (FENERBAHÇE), LUYINDAMA (ANTALYASPOR), BURAK (HATAYSPOR)



BIGLIGA (BAŞAKŞEHİR), CRESPO (FENERBAHÇE), BORINI (KARAGÜMRÜK), EFECAN (ALANYASPOR)



EL KAABİ (HATAYSPOR), ICARDİ (GALATASARAY), THİAM (KAYSERİSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:

HELAL OLSUN CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Cumhuriyet Bayramı'nı geride bıraktık, coşkuyla kutladık. Coşkuda en büyük pay futbol takımlarımızın taraftarlarınındı, kulüplerin de organizasyonuyla müthiş görüntüler yaşandı. Tek tek saymayayım şimdi; tüm takımların taraftarları "Yaşasın Cumhuriyet" diye haykırdı, hazırlanan gösteriler hayranlık uyandırdı. Helal olsun çocuklar, size geliyor bu hafta kuvvetli alkışlar.





CEZA TAHTASI

HAKEMLER VE FEDERASYON

Ah hakemler, aman hakemler. Artık yeter. Neden bir türlü istikrar tutturamıyorsunuz, işi çığırından çıkarıyorsunuz. Ya federasyona ne demeli, ne yapacağını şaşırmış bir şekilde ikide bir ortaya "Yabancı hakem" önerisi atmasına ne söylemeli. Yabancı hakem de yabancı hakem diyeceğine şu hakemlerimize bir el atıp çeki düzen vermeli, bu sorunu artık çözmeli. Yetersizleri at, yetersizleri kat. Yabancı hakem ya da yabancı VAR ne yapar, bizi bizden fazla kim anlar?



Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.