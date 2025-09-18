Süper Lig'de haftanın golü Beşiktaş'ın yeni transferinden!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın en güzel golü belli oldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden El Bilal Toure'nin, Başakşehir'e karşı attığı gol haftanın golü seçildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında atılan en güzel gol belli oldu. Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş'a beraberliği getiren El Bilal Toure'nin golü, haftanın golü seçildi.

İşte o gol;

