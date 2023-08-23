Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın maçlarının yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
25 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk
27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

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