Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: AA
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

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