Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
01.03.2025 Cumartesi 16:00
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. SİPAY BODRUM FK
(H) ÇAĞDAŞ ALTAY
(Y) SERKAN ÇİMEN
(Y) MURAT ALTAN
(D) REŞAT ONUR COŞKUNSES
01.03.2025 Cumartesi 20:30
BEŞİKTAŞ A.Ş. BELLONA KAYSERİSPOR
(H) HALİL UMUT MELER
(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR
(Y) ERKAN AKBULUT
(D) FURKAN AKSUOĞLU
02.03.2025 Pazar 13:30
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. CORENDON ALANYASPOR
(H) ALİ ŞANSALAN
(Y) HÜSEYİN AYLAK
(Y) CEM ÖZBAY
(D) RAŞİT YORGANCILAR
02.03.2025 Pazar 16:00
KASIMPAŞA A.Ş. GALATASARAY A.Ş.
(H) CİHAN AYDIN
(Y) BERSAN DURAN
(Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK
(D) BURAK PAKKAN
02.03.2025 Pazar 20:30
FENERBAHÇE A.Ş. ONVO ANTALYASPOR
(H) MEHMET TÜRKMEN
(Y) BİLAL GÖLEN
(Y) CANDAŞ ELBİL
(D) ALİ YILMAZ
03.03.2025 Pazartesi 16:00
TÜMOSAN KONYASPOR TRABZONSPOR A.Ş.
(H) OZAN ERGÜN
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(Y) MURAT TEMEL
(D) ÖMER FARUK GÜLTEKİN
03.03.2025 Pazartesi 16:00
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. İKAS EYÜPSPOR
(H) ALPER AKARSU
(Y) MEHMET EMİN TUĞRAL
(Y) GÖKMEN BALTACI
(D) AYBERK DEMİRBAŞ
03.03.2025 Pazartesi 20:30
GÖZTEPE A.Ş. REEDER SAMSUNSPOR
(H) OĞUZHAN ÇAKIR
(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ
(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ
(D) BATUHAN KOLAK
03.03.2025 Pazartesi 20:30
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ NET GLOBAL SİVASSPOR
(H) MUHAMMET ALİ METOĞLU
(Y) CEYHUN SESİGÜZEL
(Y) MUSTAFA SAVRANLAR
(D) MELİH ALDEMİR