Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

01.03.2025 Cumartesi 16:00

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. SİPAY BODRUM FK

(H) ÇAĞDAŞ ALTAY
(Y) SERKAN ÇİMEN
(Y) MURAT ALTAN
(D) REŞAT ONUR COŞKUNSES

01.03.2025 Cumartesi 20:30

BEŞİKTAŞ A.Ş. BELLONA KAYSERİSPOR

(H) HALİL UMUT MELER
(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR
(Y) ERKAN AKBULUT
(D) FURKAN AKSUOĞLU

02.03.2025 Pazar 13:30

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. CORENDON ALANYASPOR

(H) ALİ ŞANSALAN
(Y) HÜSEYİN AYLAK
(Y) CEM ÖZBAY
(D) RAŞİT YORGANCILAR

02.03.2025 Pazar 16:00

KASIMPAŞA A.Ş. GALATASARAY A.Ş.

(H) CİHAN AYDIN
(Y) BERSAN DURAN
(Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK
(D) BURAK PAKKAN

02.03.2025 Pazar 20:30

FENERBAHÇE A.Ş. ONVO ANTALYASPOR

(H) MEHMET TÜRKMEN
(Y) BİLAL GÖLEN
(Y) CANDAŞ ELBİL
(D) ALİ YILMAZ

03.03.2025 Pazartesi 16:00

TÜMOSAN KONYASPOR TRABZONSPOR A.Ş.

(H) OZAN ERGÜN
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(Y) MURAT TEMEL
(D) ÖMER FARUK GÜLTEKİN

03.03.2025 Pazartesi 16:00

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. İKAS EYÜPSPOR

(H) ALPER AKARSU
(Y) MEHMET EMİN TUĞRAL
(Y) GÖKMEN BALTACI
(D) AYBERK DEMİRBAŞ

03.03.2025 Pazartesi 20:30

GÖZTEPE A.Ş. REEDER SAMSUNSPOR

(H) OĞUZHAN ÇAKIR
(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ
(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ
(D) BATUHAN KOLAK

03.03.2025 Pazartesi 20:30

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ NET GLOBAL SİVASSPOR

(H) MUHAMMET ALİ METOĞLU
(Y) CEYHUN SESİGÜZEL
(Y) MUSTAFA SAVRANLAR
(D) MELİH ALDEMİR

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