Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları yarın başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, müsabakalarda görev yapacak haberleri belirledi.

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor'u konuk edeceği mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ise Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacağı mücadeleye ise Atilla Karaoğlan atandı.

Süper Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Saat 20.00) | Hakem: Yasin Kol

25 EKİM CUMARTESİ

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Saat 17.00) | Mehmet Türkmen

Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Saat 20.00) | Hakem: Zorbay Küçük

26 EKİM PAZAR

Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Saat 14.30) | Ümit Öztürk

Galatasaray-Göztepe (Saat 17.00) | Oğuzhan Çakır

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Saat 17.00) | Hakem: Halil Umut Meler

Kasımpaşa-Beşiktaş (Saat 20.00) | Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

27 EKİM PAZARTESİ

Samsunspor-Çaykur Rizespor (Saat 20.00) | Hakem: Cihan Aydın

Gaziantep FK-Fenerbahçe (Saat 20.00) | Hakem: Atilla Karaoğlan