Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları yarın başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, müsabakalarda görev yapacak haberleri belirledi.
Trabzonspor'un ikas Eyüpspor'u konuk edeceği mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ise Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacağı mücadeleye ise Atilla Karaoğlan atandı.
Süper Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Saat 20.00) | Hakem: Yasin Kol
25 EKİM CUMARTESİ
Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Saat 17.00) | Mehmet Türkmen
Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Saat 20.00) | Hakem: Zorbay Küçük
26 EKİM PAZAR
Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Saat 14.30) | Ümit Öztürk
Galatasaray-Göztepe (Saat 17.00) | Oğuzhan Çakır
Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Saat 17.00) | Hakem: Halil Umut Meler
Kasımpaşa-Beşiktaş (Saat 20.00) | Hakem: Adnan Deniz Kayatepe
27 EKİM PAZARTESİ
Samsunspor-Çaykur Rizespor (Saat 20.00) | Hakem: Cihan Aydın
Gaziantep FK-Fenerbahçe (Saat 20.00) | Hakem: Atilla Karaoğlan