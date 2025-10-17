Milli maçlar nedeniyle verilen aranın sonrasında Trendyol Süper Lig'in heyecan yeniden başlıyor.

Ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş yarın başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Başakşehir FK da lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Pazar günü ise iki İstanbul ekibi Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:

YARIN

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor | Hakem: Kadir Sağlam (Saat 14.30)

Beşiktaş-Gençlerbirliği | Hakem: Oğuzhan Çakır (Saat 17.00)

Çaykur Rizespor-Trabzonspor | Hakem: Halil Umut Meler (Saat 17.00)

RAMS Başakşehir FK-Galatasaray | Hakem: Atilla Karaoğlan (Saat 20.00)

19 EKİM PAZAR

Zecorner Kayserispor-Samsunspor | Hakem: Ümit Öztürk (Saat 14.30)

Corendon Alanyaspor-Göztepe | Hakem: Ali Yılmaz (Saat 17.00)

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor | Hakem: Erdem Mertoğlu (Saat 17.00)

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | Hakem: Ali Şansalan (Saat 20.00)

20 EKİM PAZARTESİ

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa | Hakem: Cihan Aydın (Saat 20.00)