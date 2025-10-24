Trendyol Süper Lig'e 10'uncu hafta maçları bugün başlıyor.

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk edecek. Yarın ise Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray pazar günü İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak.

Dün Avrupa maçlarını oynayan Fenerbahçe ve Samsunspor ise pazartesi sahaya çıkacak.

Samsunspor bir diğer Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe de Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak.

Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

BUGÜN

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Saat: 20.00)

27 EKİM CUMARTESİ

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Saat 17.00)

Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Saat: 20.00)

26 EKİM PAZAR

Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Saat 14.30)

Galatasaray-Göztepe (Saat 17.00)

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Saat 17.00)

Kasımpaşa-Beşiktaş (Saat: 20.00)

27 EKİM PAZARTESİ

Samsunspor-Çaykur Rizespor (Saat: 20.00)

Gaziantep FK-Fenerbahçe (Saat: 20.00)