6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • S�per Lig hakeminin sezonluk kazanc� ne kadar

S�per Lig hakeminin sezonluk kazanc� ne kadar

Avrupa'n�n 5 b�y�k ligi olan Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A ve S�per Lig'de hakemlerin kazan�lar� ortaya ��kt�.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:17
Takip Et

S�per Lig'de hakemlerin kazan�lar� ortaya ��kt�

S�per Lig hakeminin sezonluk kazanc� ne kadar
+
Aa
-

�spanyol hakemleri, d�nyan�n en �ok takip edilen Premier Lig hakemlerini ge�erek zirvede yer ald�.

Sabah'�n haberine g�re La Liga hakemleri ayl�k 12 bin 500 Euro kazan�rken, ma� ba��na 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazan�yor. �spanyol bir hakem y�ll�k ortalama 250 bin Euro kazan�yor.

Premier Lig hakemleri ise ayl�k 3 bin 700 Euro kazan�rken, ma� ba��na bin 300 Euro, VAR'da bin Euro gelir elde ediyor. �ngiliz bir hakem y�ll�k ortalama 110 bin Euro kazan�yor.

Serie A'da ise hakemler ayl�k 3 bin 900 ile 6 bin 500 Euro aras�nda kazan�yor. Ma� ba��na ise 3 bin 400 Euro kazanan hakemler, VAR'da bin 500 Euro kazan�yor. �talyan bir hakem y�ll�k ortalama 140 bin Euro kazan�yor.

Ligue 1'de Frans�z hakemler ayrl�k 6 bin Euro'nun yan� s�ra ma� ba��na 2 bin 900 Euro, VAR'da ise 900 Euro kazan�yor. Frans�z bir hakem y�lda ortalama 120 bin Euro kazan�yor.

Bundesliga'da hakemler ayl�k 2 bin 500 Euro ile 6 bin Euro aras�nda kazan�yor. Hakemler ma� ba��na 3 bin 600 Euro, VAR'da ise bin 100 Euro gelir elde ediyor.

�ampiyonlar Ligi'nde ise hakemler ma� ba��na 7 bin Euro kazan�yor.

S�per Lig'de ise hakemler ayl�k 26 bin lira kazan�yor. Orta hakemler ma� ba��na 20 bin lira kazan�rken, Video Yard�mc� Hakem olarak g�rev alanlar ise ayl�k 20 bin, ma� ba��na 10 bin kazan�yor. T�rkiye'de �st klasmanda g�rev yapan bir hakem ortalama 710 bin lira kazan�yor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.