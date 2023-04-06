S�per Lig hakeminin sezonluk kazanc� ne kadar

�spanyol hakemleri, d�nyan�n en �ok takip edilen Premier Lig hakemlerini ge�erek zirvede yer ald�.

Sabah'�n haberine g�re La Liga hakemleri ayl�k 12 bin 500 Euro kazan�rken, ma� ba��na 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazan�yor. �spanyol bir hakem y�ll�k ortalama 250 bin Euro kazan�yor.

Premier Lig hakemleri ise ayl�k 3 bin 700 Euro kazan�rken, ma� ba��na bin 300 Euro, VAR'da bin Euro gelir elde ediyor. �ngiliz bir hakem y�ll�k ortalama 110 bin Euro kazan�yor.

Serie A'da ise hakemler ayl�k 3 bin 900 ile 6 bin 500 Euro aras�nda kazan�yor. Ma� ba��na ise 3 bin 400 Euro kazanan hakemler, VAR'da bin 500 Euro kazan�yor. �talyan bir hakem y�ll�k ortalama 140 bin Euro kazan�yor.

Ligue 1'de Frans�z hakemler ayrl�k 6 bin Euro'nun yan� s�ra ma� ba��na 2 bin 900 Euro, VAR'da ise 900 Euro kazan�yor. Frans�z bir hakem y�lda ortalama 120 bin Euro kazan�yor.

Bundesliga'da hakemler ayl�k 2 bin 500 Euro ile 6 bin Euro aras�nda kazan�yor. Hakemler ma� ba��na 3 bin 600 Euro, VAR'da ise bin 100 Euro gelir elde ediyor.

�ampiyonlar Ligi'nde ise hakemler ma� ba��na 7 bin Euro kazan�yor.

S�per Lig'de ise hakemler ayl�k 26 bin lira kazan�yor. Orta hakemler ma� ba��na 20 bin lira kazan�rken, Video Yard�mc� Hakem olarak g�rev alanlar ise ayl�k 20 bin, ma� ba��na 10 bin kazan�yor. T�rkiye'de �st klasmanda g�rev yapan bir hakem ortalama 710 bin lira kazan�yor.