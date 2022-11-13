Hatayspor İstanbul'da kazandı

Necmi· Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.



Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.



Fatih Tekke yönetimindeki 3 lig maçını da kaybeden İstanbulspor'un puan hasreti 6 haftaya çıktı. 8 puanda kalan sarı-siyahlılar ligde 18. sırada konumlandı. Puanını 14'e yükselten Hatayspor ise 14. sıraya yerleşti.



Dünya Kupası arasından sonra İstanbulspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Giresunspor'u konuk edecek.