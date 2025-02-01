Süper Lig’de heyecan 3 maçla devam edecek

Süper Lig’de 22. hafta heyecanı 3 maçla devam edecek. Günün ilk maçında Hatayspor Antalyaspor’u konuk edecek. Saat 13.30’da başlayacak maç galibiyet hasreti çeken 2 takımın mücadelesine sahne olacak. Hatayspor ligde oynadığı 9 dokuz maçı kazanamazken Antalyaspor’un galibiyet hasreti ise 5 maçı buldu. Öte yandan Hatayspor kendi evinde çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Saat 16.00’da başlayacak maçta ise Trabzonspor deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Bordo mavililer, rakibi karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Öte yandan Trabzonspor’un Kayserispor karşısında son 10 deplasman maçını kazanması dikkat çekiyor. Bordo mavililer alacağı 3 puanla çıkışını sürdürmek istiyor.

Günün kapanış mücadelesinde ise ligin son sırasındaki Adana Demirspor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi Adana Demirspor, bu sezon kendi evinde en çok gol yiyen takım oldu. Ev sahibi ekip son dört maçını kaybederken Kasımpaşa ise Adana ekibine konuk olduğu son 3 maçı kaybetmedi.