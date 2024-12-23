Süper Lig’de ilk yarı bugün sona eriyor

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Süper Lig’de ilk yarı bugün sona eriyor

Süper Lig’in ilk yarısı bu akşam oynanacak 2 maçla sona eriyor. Maçlar saat 20.00’da başlayacak.

Süper Lig’de sezonun ilk devresi bu akşam oynanacak 2 maçla sona eriyor. Saat 20.00’da başlayan maçlarda Hatayspor kendi evinde Adana Demirspor’u ağırlarken Başakşehir ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Süper Lig’de çıktığı son 15 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Hatayspor bu süreçteki tek galibiyetini ise kendi evinde Gaziantep FK’ya karşı aldı. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor ise 17 maçlık galibiyet hasretine Beşiktaş’ı mağlup ederek son verdi.

Öte yandan Başakşehir bu sezon kendi evinde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa ise Galatasaray ile birlikte bu sezon deplasmanda mağlubiyet yüzü görmeyen 2 takımdan biri oldu.

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