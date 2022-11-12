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İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:59
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Süper Lig'de İstanbulspor evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan mağlup ayrıldı. Sarı-siyahlı takım, Hatayspor karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 maça çıkan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 8 puan topladı.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen Hatayspor ise Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 11 puan elde etti.

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﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
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