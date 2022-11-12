﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak.
İstanbulspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan mağlup ayrıldı. Sarı-siyahlı takım, Hatayspor karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Ligin geride kalan bölümünde 12 maça çıkan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 8 puan topladı.
Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen Hatayspor ise Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 11 puan elde etti.
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